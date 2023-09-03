​​​​​​​غارة جوية جنوب الخرطوم تتسبب بمقتل 20 شخصاً

قتل 20 شخصاً على الأقل بينهم طفلان في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم فيما يتواصل لليوم قصف الجيش لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية على ما ذكر ابناء المنطقة ولجان المقاومة.

وقالت لجان المقاومة إن "حصيلة الغارات الجوية على حي الكلاكلة وصلت إلى 20 قتيلاً مدنياً".

وسبق للجان المقاومة في الحي أن قالت إن "مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة السودانية تضم 11 قتيلاً مدنياً بينهم طفلان وامرأة"، مشيرة إلى تعذر نقل الكثير من الجثث المفحمة والممزقة.

وبدأت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

وفي الخرطوم تتركز المعارك في أحياء تشهد كثافة سكانية كبيرة ويعيش ملايين من سكانها منذ خمسة أشهر على وقع انقطاع المياه والكهرباء وحر شديد وهم مختبئون في المنازل في محاولة لحماية أنفسهم من النيران المتبادلة.

(د ع)