​​​​​​​غارة جوية عراقية تستهدف أماكن مرتزقة داعش في كركوك

نفذت طائرات "إف 16" العراقية، اليوم، ضربة جوية هدمت فيها أوكار مرتزقة داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وفق ما نشرته وكالة روج نيوز.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أنه "لا زالت قواتنا المسلحة البطلة في مختلف قواطع المسؤولية تدك أوكار الإرهابيين وتتعقب عناصره المنهزمة وتلحق الهزائم المنكرة بفلولهم".

وأضافت أنه "بناءً على ذلك ووفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفّذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربات موجعة، استهدفت خلالها أوكاراً يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

(س ع)