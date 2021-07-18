​​​​​​​غارة أميركية تستهدف شاحنة للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية

القصف استهدف شاحنة نقل ذخائر تابعة للحشد بواسطة طائرة مُسيّرة، مضيفة "أن الشاحنة التي تعرضت للقصف كانت تنقل شحنة ذخائر لحزب الله العراقي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت ضربات جوية أميركية قتلت في 28 يونيو الماضي، 7 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية، وفق المرصد.

في المقابل، استهدف نحو 50 هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مُسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى فصائل مسلحة في الحشد الشعبي.

واستهدف هجوم في السابع من تموز قاعدة عين الأسد العسكرية غرب العراق حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات.

(ش ع)