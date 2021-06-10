​​​​​​​غارات روسية وصواريخ موجهة.. قتلى بينهم قياديان في مرتزقة هيئة تحرير الشام

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم، أكثر من 12 غارة جوية، استهدفت خلالها محيط الفطيرة والموزرة وكفرعويد في جبل الزاوية، ومحيط سان ومجدليا في ريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة.

وفي سياق آخر، استهدفت قوات حكومة دمشق بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة إبلين بريف إدلب الجنوبي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما استهدفت سيارة أخرى تابعة لمرتزقة تركيا بصاروخ موجه أيضًا أثناء وصولها إلى موقع الاستهداف الأول.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاستهداف أوقع 8 قتلى على الأقل، هم مواطنة وطفلها، بالإضافة إلى 5 من مرتزقة "صقور الشام" ومرتزقة "تحرير الشام"، وشخص مجهول الهوية حتى اللحظة.

ومن ضمن القتلى أيضًا بحسب المرصد، "المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لمرتزقة تحرير الشام" ويدعى "أبو خالد الشامي"، و"مسؤول التنسيق في الإعلام العسكري" لمرتزقة تحرير الشام ويدعى "أبو مصعب".

وفي ذات السياق، أطلقت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، أكثر من 140 قذائف صاروخية، على الموزرة واحسم والفطيرة وإبلين وكنصفرة والبارة وكفرعويد وسفوهن والرويحة وفليفل وبينين ومعراته جنوب إدلب، ومحيط سان ومجدوليا في ريف إدلب الشرقي، وسط استمرار القصف حتى اللحظة.

وتواصل قوات حكومة دمشق تصعيدها البري المكثف على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" لليوم الخامس على التوالي، وتحديدًا وبشكل خاص على القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبدرجة أقل على ريف إدلب الشرقي وسهل الغاب في ريف حماة وريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي.

(د ع)