​​​​​​​غارات روسية وقصف لقوات دمشق على ريفي إدلب وحلب

نفذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار على محاور تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين" على محور مدينة كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وفي السياق، عاودت قوات حكومة دمشق قصفها البري على عدة مناطق بعد هدوء حذر استمر ساعات على جميع المحاور في منطقة "خفض التصعيد"، حيث قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قريتي القصر وكفر عمة بريف حلب الغربي، ومحيط قرية آفس وبلدتي سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وقرية السرمانية بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 481، تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن "خفض التصعيد" منذ مطلع العام، وذلك خلال 304 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 151 من المواطنين و221 من العسكريين من قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

(د ع)