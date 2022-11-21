شنت طائرات حربية روسية صباح اليوم الإثنين، غارات جوية، استهدفت خلالها أماكن في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في كل من فليفل والبارة والفطيرة وحرش بينين بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور سان بريف إدلب الشرقي.

وكان مرتزقة "الفتح المبين" قد استهدفوا بالمدفعية والرشاشات، أمس الأحد، مناطق في بلدة جورين الخاضعة لنفوذ قوات حكومة دمشق بريف حماة الغربي، مما أسفر عن إصابة طفل ووالدته بجروح نقلا على إثرها إلى مشفى السقيلبية لتلقي العلاج.

(د ع)