​​​​​​​غارات روسية مكثفة غرب إدلب ومقتل وإصابة 104 مرتزقًا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 مرتزقًا حتى اللحظة، نتيجة القصف الروسي لمعسكر تابع لمرتزقة فيلق الشام التابع لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غرب إدلب.

وبحسب المرصد، تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى، مرجحًا ارتفاع عدد القتلى لوجود أكثر من 70 جريحًا بعضهم في حالات خطرة بالإضافة إلى وجود مفقودين وعالقين.

هذا ونفذت المقاتلات الروسية، في وقت سابق من اليوم، غارات جوية على مواقع مرتزقة فيلق الشام غرب إدلب، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بين قوات الحكومة والمرتزقة جنوب إدلب.

(ش ع)