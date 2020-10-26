​​​​​​​غارات روسية مكثفة غرب إدلب ومقتل وإصابة 104 مرتزقًا

قُتل ما لا يقل عن 34 مرتزقًا من مرتزقة فيلق الشام وأُصيب 70 آخرين جراء الغارات الروسية على مواقعهم صباح اليوم.
خبر 2020-10-26T13:26:00 مركز الأخبار

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 مرتزقًا حتى اللحظة، نتيجة القصف الروسي لمعسكر تابع لمرتزقة فيلق الشام التابع لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غرب إدلب.

وبحسب المرصد، تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى، مرجحًا ارتفاع عدد القتلى لوجود أكثر من 70 جريحًا بعضهم في حالات خطرة بالإضافة إلى وجود مفقودين وعالقين.

هذا ونفذت المقاتلات الروسية، في وقت سابق من اليوم، غارات جوية على مواقع مرتزقة فيلق الشام غرب إدلب، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بين قوات الحكومة والمرتزقة جنوب إدلب.

(ش ع)


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