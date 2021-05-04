​​​​​​​غارات روسية مكثفة على البادية وأنباء عن وقوع قتلى من داعش

وشنّت الطائرات الحربية الروسية قصفًا عنيفًا، صباح اليوم الثلاثاء، على البادية السورية، إذ نفذت جولة جديدة من الغارات المكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في ريف حماة الشرقي وعند الحدود الإدارية بين حماة والرقة، وسط معلوماتٍ مؤكدة عن خسائر بشرية منذ يوم أمس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين من المرتقب أن تبدأ الحملة الأمنية الجديدة لقوات حكومة دمشق والروس ضد مرتزقة داعش، في باديتي الرقة وحماة بأي لحظة، بعد التعزيزات الكبيرة التي وصلت المنطقة خلال الساعات الفائتة.

وكانت طائرات حربية روسية شنت أمس، عشرات الغارات الجوية على البادية، تزامنًا مع استمرار عمليات البحث عن خلايا مرتزقة داعش، في منطقة أثريا وضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، وسلسلة جبل البشري عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن في ريف حمص الشرقي.

(د ع)