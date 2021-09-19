​​​​​​​غارات روسية مكثفة على البادية عقب هجوم داعش على المنطقة

تناوبت عدة مقاتلات روسية على قصف أهداف ومواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية السورية، منذ منتصف ليلة السبت – الأحد وحتى صباح اليوم، حيث طال القصف الجوي الروسي بأكثر من 50 ضربة جوية جبل العمور وبادية السخنة في ريف حمص، وصولًا إلى بادية الرصافة في ريف الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري قد أشار في خبر سابق إلى ارتفاع عدد القتلى من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لروسيا في البادية السورية، حيث وثّق المرصد السوري مقتل اثنين من قوات حكومة دمشق و5 عناصر من لواء القدس الموالي لروسيا في هجوم لمرتزقة داعش على مواقعهم في جبل العمور في تدمر بريف حمص الشرقي.

(ش ع)