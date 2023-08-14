​​​​​​​غارات روسية مكثفة على البادية السورية

نفذ الطيران الحربي الروسي اليوم سلسلة من الغارات الجوية بشكل مكثف، استهدف فيها مخابئ لمرتزقة داعش في عدة مناطق في بادية الرقة وبادية ريفي دير الزور الغربي والجنوبي، وذلك بعد أيام من التصعيد الكبير في هجمات داعش، والتي كان أعنفها في بادية الميادين شرقي دير الزور، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، أطلقت البوارج الروسية المتمركزة في السواحل السورية، عدة صواريخ شديدة الانفجار، حيث عبرت منطقتي الدريكيش وصافيتا في ريف طرطوس باتجاه البادية السورية، واستهدفت مواقع وكهوف يتوارى ضمنها مرتزقة داعش في البادية.

وشن مرتزقة داعش أمس هجوماً مباغتاً بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا فيها نقاطاً عسكرية تابعة لـ "الدفاع الوطني"، قرب منجم الملح في بادية بلدة التبني غربي دير الزور، ما أدى إلى مقتل 5 من الأخير.

وتأتي هذه الغارات، بعد الهجوم الدامي لداعش على حافلة عسكرية ضمن بادية الميادين على طريق دير الزور – حمص، ووقوع 33 قتيلاً ضمن صفوف عناصر قوات حكومة دمشق، في هجوم هو الأعنف ضدهم منذ مطلع العام الجاري.

(د ع)