​​​​​​​غارات روسية مكثفة على البادية السورية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة الضربات الجوية الروسية ارتفعت على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة، إلى أكثر من 65 غارة جوية.

واستهدفت المقاتلات الروسية مناطق انتشار مرتزقة داعش ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وبحسب المرصد، فإن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع انتشار مرتزقة داعش، في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع المرتزقة منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب المرتزقة.

ويأتي ذلك، بعد هجمات متكررة لمرتزقة داعش الموجودين في المنطقة على قوافل قوات الحكومة السورية، والتي تسببت بخسائر فادحة.

ورغم هزيمة مرتزقة داعش على أيدي قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، لا يزال داعش ينشط في البادية السورية المترامية والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولًا إلى الحدود العراقية.

وعلى الرغم من الدعم الروسي والإيراني لقوات الحكومة السورية، إلا أنها لا تزال عاجزة عن محاربة مرتزقة داعش.

(ي ح)