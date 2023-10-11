​​​​​​​غارات روسية جديدة على إدلب وإصابة 4 عناصر قوات حكومة دمشق في اللاذقية

قصفت طائرات حربية روسية محيط بلدة جوزف في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي فجر اليوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما نشره المرصد السوري.

وفي سياق متصل، أصيب 4 عناصر من قوات حكومة دمشق يوم أمس بجروح بليغة، إثر استهداف موقعهم بصاروخ موجّه من قبل مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" على تلة أبو علي شمالي اللاذقية، ضمن منطقة "خفض التصعيد".

ومن جهة أخرى، كثّف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" مساء أمس، هجماتها بالطائرات المسيّرة على مواقع قوات حكومة دمشق المحيطة بمنطقة "خفض التصعيد".

وفي سياق ذلك، تصدت المضادات الأرضية التابعة لقوات حكومة دمشق في ضواحي حلب لهجوم طائرة مسيّرة أطلقها مرتزقة "تحرير الشام"، ما أدى إلى إسقاطها.

وأفاد المرصد السوري بأن قوات حكومة دمشق والطيران الروسي صعّدوا من قصفهم على مناطق عدة في "خفض التصعيد"، واستهدفوا مواقع مدنية وتمركزات عسكرية بـ 41 غارة، عقب الهجوم على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، الذي أسفر عن مقتل 89 شخصاً وإصابة 277 آخرين.

(س ع)