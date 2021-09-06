​​​​​​​غارات روسية جديدة على بلدات بريف إدلب

وشنت الطائرات الحربية الروسية، غارات جوية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" استهدفت خلالها أماكن في كنصفرة والفطيرة وعين لاروز بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الحربية الروسية شنت صباح أمس، 9 غارات جوية استهدفت خلالها بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط كفريدين والشيخ سنديان بريف جسر الشغور غربي إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى استهداف محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي في البارة.

(د ع)