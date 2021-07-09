​​​​​​​غارات روسية على ريفي إدلب واللاذقية

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة بعد ظهر اليوم الجمعة، استهدفت خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، صباح اليوم، مناطق في القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأرنبا وبليون والموزرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء مدينة إدلب ولاسيما القطاع الجنوبي.

(د ع)