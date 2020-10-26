​​​​​​​غارات روسية على ريف إدلب واشتباكات بين قوات الحكومة والمرتزقة

وشنت طائرات حربية روسية غارات على أماكن في منطقة جبل الدويلة التابعة لمنطقة حارم شمال غرب إدلب، على بعد نحو 9 كم من الحدود مع لواء اسكندرون، حيث توجد مقرات للمرتزقة وتحديدًا مرتزقة فيلق الشام التابعين لتركيا، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار الطيران الروسي بالتحليق في الأجواء.

وعلى صعيد متصل، استهدفت قوات الحكومة بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت المرتزقة مواقع لقوات الحكومة في محاور التماس جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)