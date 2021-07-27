​​​​​​​غارات روسية على ريف حماة والفرقة الرابعة تقصف درعا

ونفذت المقاتلات الروسية نحو 8 غارات استهدفت منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، وتزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات حكومة دمشق استهدف منطقة العالية في ريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما رصد المرصد سقوط قذائف صاروخية على محيط طريق السد ومنطقة البحار في درعا البلد مصدرها قوات الفرقة الرابعة التي تقوم بحشد قوات في محيط درعا البلد، وسط حالة من الذعر بين أوساط الأهالي خوفاً من اجتياح المنطقة.

ونفذت قوات تابعة لـ “الفرقة الرابعة” قبل القصف عملية دهم وتفتيش لبعض منازل المدنيين الواقعة جنوب وشرق درعا البلد، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى إطلاق النار على تجمعاتهم، كما عمدت قوات الفرقة الرابعة إلى التمركز على أطراف طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها لبعض المنازل وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين، حيث تشهد المنطقة توتر في هذه الأثناء، بحسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن الفرقة الرابعة استقدمت تعزيزات ضخمة صباح الأحد إلى درعا قادمة من العاصمة دمشق، إذ وصلت عشرات الآليات المحملة بالجنود إلى درعا، وتوجه قسم منها إلى المدينة والقسم الآخر إلى محيط طفس والمزيريب في ريف درعا الغربي.

(ش ع)