​​​​​​​غارات روسية على ريف اللاذقية تزامناً مع قصف على ريفي إدلب وحماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء وصباح اليوم، على مناطق في بينين ومنطف وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صلة، قصفت مرتزقة الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق في محور كفر بطيخ جنوب شرق إدلب.

إلى جانب ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 6 غارات جوية على مناطق في محور كبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار في 9 تموز الجاري، إلى غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية.

(ش ع)