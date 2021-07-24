​​​​​​​غارات روسية على ريف اللاذقية بالتزامن مع قصف على ريفي إدلب وحماة

وشنت طائرة حربية روسية عدة غارات جوية على تلال كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامنت الغارات الروسية مع قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق استهدف حرش بنين ومناطق أُخرى في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف الصاروخي قريتي حميمات والحميدية في ريف حماة الغربي.

ورصد المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وفليفل وبينين.

واستهدفت أيضاً بقذائف أخرى مناطق في بداما بريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة وطفل بجراح، كما قصفت مناطق في الزيارة والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)