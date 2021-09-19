ونفّذت الطائرات الحربية الروسية 4 غارات جوية على مناطق في محيط بلدة كنصفرة، الواقعة جنوب الطريق الدولي حلب – اللاذقية "M4" في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت قرى الفطيرة وفليفل والبارة وكنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، قصفاً صاروخياً نفّذته قوات حكومة دمشق، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، محور الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي.

وكان المرصد أشار يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية جددت ضرباتها الجوية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ ارتفع تعداد الغارات التي نفّذتها المقاتلات الروسية إلى 24 غارة.

(د ع)