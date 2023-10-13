​​​​​​​غارات روسية على مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية

شنت الطائرات الحربية الروسية قبل قليل غارات جديدة ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث استهدفت بلدة العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، ومحيط بلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وجاء ذلك تزامناً مع غارة استهدفت الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأول أمس قصفت طائرات حربية روسية محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وتشارك الطائرات الروسية التصعيد العسكري الذي تنفذه قوات حكومة دمشق منذ 5 تشرين الأول، واستهدفت مواقع مدنية وتمركزات عسكرية بـ 41 غارة.

(د ع)