​​​​​​​غارات روسية على محيط قرية فيها قوات للاحتلال التركي في ريف إدلب

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق جراء عمليات القنص التي تنفذها مرتزقة تركيا على محور قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وعلى صعيدٍ آخر، نفذت طائرة حربية روسية 4 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على محيط قرية كفرميد في منطقة الجبل الوسطاني في ريف إدلب الغربي، والجدير بالذكر أن القوات التركية تتمركز في محيط القرية على طريق قرية أبو الزبير.

ليرتفع بذلك تعداد الضربات الجوية الروسية على مواقع وتجمعات عسكرية ومدنية في منطقة ما يسمى "خفض التصعيد" منذ مطلع آب الجاري إلى 52 ضربة.

(ل د)