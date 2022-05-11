​​​​​​​غارات روسية على جنوب إدلب وقوات دمشق تقصف ريف حلب

ونفذ الطيران الحربي الروسي غارتين على حرش بينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 20 قذيفة صاروخية مناطق في محور كفر نوران بريف حلب الغربي، وكما قصفت أماكن في الفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن والبارة في جبل الزاوية بعد منتصف ليل أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في السابع من الشهر الجاري، غارات “جو- جو” نفذتها طائرات حربية روسية، في أجواء معرة مصرين والبارة ضمن الريف الإدلبي، في أول عملية خلال شهر أيار الجاري.

(ش ع)