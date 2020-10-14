​​​​​​​غارات روسية على إدلب ومقتل 4 مرتزقة

واصلت طائرات حربية روسية تحليقها في أجواء ريف إدلب الغربي، تزامناً مع شنها لغارات جديدة على المنطقة، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية إلى 11 على الأقل على منطقة الحمامة الواقعة في ريف جسر الشغور الشمالي، واستهدفت الغارات بمجملها مقرات ومعسكرات لمرتزقة هيئة تحرير الشام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدت الغارات إلى مقتل 4 مرتزقة حتى اللحظة وسقوط جرحى، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

وتأتي هذه الغارات بعد نحو 25 يوماً من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غربي مدينة إدلب، بحسب المرصد.

(ش ع)