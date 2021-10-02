​​​​​​​غارات روسية على البادية: مقتل وإصابة 21 داعشياً

وتواصل الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على البادية السورية، مستهدفة مناطق انتشار داعش هناك، والذي يتحصن ضمن مغاور وكهوف ويتوارى في عمق البادية، في مثلث حلب – حماة – الرقة، وتحديداً بادية آثريا والرصافة، وبادية السخنة وتدمر في ريف حمص الشرقي، بالإضافة لبادية دير الزور، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد السوري، تنفيذ تلك الطائرات الروسية لأكثر من 40 غارة جوية خلال الساعات الفائتة، أسفرت عن مقتل 9 مرتزقة من داعش، بالإضافة لإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة وحماة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1564 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل. بالإضافة إلى 153 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز، والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين؛ بينهم أطفال ونساء في هجمات لداعش، وكذلك مقتل 1059 من داعش في الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ل د)