​​​​​​​غارات روسية على البادية ومقتل 13 مرتزقًا

وبدأت المقاتلات الروسية، صباح اليوم الأحد، جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق تمركز مرتزقة داعش، شملت محور آثريا ومحيطه ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي، ما أدّى إلى مقتل 13 مرتزقًا من داعش خلال الساعات الفائتة، معظمهم قتلوا في بادية حماة.

كما ونفّذت الطائرات الحربية الروسية، أمس، أكثر من 70 غارة جوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، طالت منطقة جبل البشري وبادية الميادين بريف دير الزور، ومثلث حلب-حماة-الرقة، واستهدفت كهوف ومغار وآليات أيضًا، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدّة من 24 آذار/ مارس2019 وحتى يومنا هذا، 1381 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، إضافًة إلى مقتل 880 مرتزقًا من داعش، ومقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرّعاة بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(د ع)