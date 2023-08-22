​​​​​​​غارات جوية روسية تستهدف ريف إدلب

شن الطيران الحربي الروسي اليوم، عدة غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي معرة مصرين والشيخ بحر في ريف إدلب الشمالي، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل أمس، 13 مرتزقاً من مرتزقة "تحرير الشام"، نتيجة الضربات الجوية الروسية، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، التي استهدفت مقر عسكري تابع للأول على مفرق كورين على أطراف مدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 40 تعداد الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال العام 2023، بالإضافة لإصابة أكثر من 46 شخصا بجراح متفاوتة.

(د ع)