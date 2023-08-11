​​​​​​​غارات جوية روسية تستهدف مواقع لداعش في بادية الرقة

نفذ الطيران الحربي الروسي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة عدة غارات جوية، على مواقع يتوارى ضمنها مرتزقة داعش في بادية الرقة، وسط تحليق متواصل في أجواء البادية، دون معلومات عن سقوط قتلى.

ويشار إلى أن الطيران الروسي الحربي غاب عن أجواء البادية السورية، ولم ينفذ غارات جوية منذ عدة أشهر.

يذكر أن مرتزقة داعش نفذ خلال الساعات الفائتة عملية تعد الأعنف ضد قوات حكومة دمشق خلال العام الجاري، قتل من خلالها 23 عنصراً وأصيب 10 آخرين بجراح، بعد استهدافه لحافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية ببادية الميادين، بينما لا يزال مصير العشرات من عناصر قوات حكومة دمشق مجهولاً، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات بحالات خطيرة.

(د ع)