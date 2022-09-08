​​​​​​​غارات جوية روسية على عدة مناطق ومواقع تابعة للمرتزقة بريف إدلب

قتل شخصان وأصيب آخرون، نتيجة قصف طائرات حربية روسية منزل ومنشأة صناعية في منطقة الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، ارتفع عدد الضربات الجوية الروسية إلى 12 غارة، استهدفت مناطق ومواقع عسكرية تابعة لمرتزقة "تحرير الشام" في منطقة حفسرجة والشيح يوسف بريف إدلب.

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على مناطق في محيطي حفسرجة وسيجر وقرب قرية الغفر في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي.

وتعد الضربات الجديدة هي الأولى في شهر أيلول الجاري، وجاءت بعد أكثر من أسبوع من الضربات الأخيرة في 31 آب الفائت.

(د ع)