​​​​​​​غارات جوية للمقاتلات الروسية في ريفي إدلب واللاذقية إحداها بمحيط نقطة للاحتلال التركي

وشنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الأحد، 9 غارات جوية استهدفت خلالها بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط كفريدين والشيخ سنديان بريف جسر الشغور غربي إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى استهداف محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي في البارة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، قصفت قوات حكومة دمشق بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في كنصفرة بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، بينما استهدفت مرتزقة "هيئة تحرير الشام" اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق بالقناصات على محور كنصفرة، ما أدى لإصابتهما بجراح خطرة وسط معلومات عن مقتلهما.

(د ع)