​​​​​​​غارات جوية جديدة تنفذها طائرات الاحتلال في ريف كوباني

وذكر مراسلنا أن طائرة حربية تركية عاودت قصف تلة جارقلي غربي مقاطعة كوباني على الحدود بين سوريا وتركيا قبل لحظات بثلاث غارات جوية.

وذكر مصدر لوكالتنا أن 16 عنصراً من قوات حكومة دمشق قتلوا أثر 3 غارات جوية نفذها الاحتلال التركي بطائرات حربية ظهر اليوم الثلاثاء.

هذا وقصف الاحتلال التركي من قواعده العسكرية عدد من أحياء مدينة كوباني صباح اليوم، إلى جانب قرى سفتك، زور مغار، بياضية، كور علي، شيوخ تحتاني، شيوخ فوقاني وجارقلي في الريف الغربي، بالإضافة إلى قريتي قره موغ وكوران في الريف الشرقي.

وأسفر القصف المدفعي والصاروخي التركي عن استشهاد طفل وجرح 4 مواطنين آخرين بينهم امرأة.

(ز س/د)

ANHA