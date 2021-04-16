​​​​​​​غارات جوية إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الجمعة)، أنه شنّ غارات جوية على غزة، ردًّا على إطلاق صاروخ من القطاع في اتجاه جنوب إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «شنّت طائرات حربية وأخرى، قبل قليل، غارات على موقع لإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى نفق لتهريب الأسلحة وموقع عسكري تابع لحماس في قطاع غزة، وذلك ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء أمس».
وفي وقت سابق، أوضح متحدث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف، أن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة ولم يخلّف ضحايا أو خسائر.
وكشف الجيش الإسرائيلي أن عددًا من سكان مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة احتموا في الملاجئ.
(ش ع)