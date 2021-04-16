​​​​​​​غارات جوية إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الجمعة)، أنه شنّ غارات جوية على غزة، ردًّا على إطلاق صاروخ من ‏القطاع في اتجاه جنوب إسرائيل‎.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «شنّت طائرات حربية وأخرى، قبل قليل، غارات على موقع لإنتاج وسائل ‏قتالية، بالإضافة إلى نفق لتهريب الأسلحة وموقع عسكري تابع لحماس في قطاع غزة، وذلك ردًّا على إطلاق ‏القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية مساء أمس».

وفي وقت سابق، أوضح متحدث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف، أن المقذوف سقط في منطقة ‏غير مأهولة ولم يخلّف ضحايا أو خسائر‎.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن عددًا من سكان مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزة احتموا في الملاجئ‎.

(ش ع)