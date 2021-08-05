​​​​​​​غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان والجيش الإسرائيلي: الغارات قد تتصاعد

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، بأن طائرات حربية تشن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات "إرهابية"، بحسب نص البيان.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على المناطق التي أطلقت منها، الأربعاء، القذائف الصاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقاً قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وأكد البيان أن غارات الجيش الإسرائيلي قد تتصاعد في مواجهة ما أسماها "محاولات إرهابية".

وقال البيان: "تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. ويحذر الجيش الإسرائيلي من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

هذا وسقط صاروخان أطلِقا من الأراضي اللبنانية، الأربعاء، في شمال إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بشن "قصف مدفعي واسع على جنوب لبنان".

هذا وخاضت إسرائيل في 2006 حرباً مع حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل على فترات متقطعة.

(ش ع)