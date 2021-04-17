​​​​​​​غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق قذيفة صاروخية

وأفاد مراسلنا في غزة، أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط القطاع.

ونقل عن مصادر محلية، أنّ "القصف خلّف أضرارًا مادية"، دون أن يجري الإبلاغ عن إصاباتٍ من جراء القصف.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، رد "الجيش الإسرائيلي على إطلاق قذيفة من غزة صوب مجمع أشكول الإسرائيلي على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة".

وفي بيانٍ له، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "هاجم عددًا من الأهداف في قطاع غزة، منها منشأة تدريب تابعة لحماس وموقعًا لتصنيع قاذفات مضادة للطائرات قيد التطوير، ومعمل لإنتاج الباطون للأنفاق، وموقعًا لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية لنفق هجومي تابع لحماس، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة في وقتٍ سابق الليلة".

ويأتي القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، بعد هجومٍ آخر نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة الخميس الماضي. وهو الحادث الثاني على التوالي، بعد حالة الهدوء الطويلة نسبيًا، التي شهدتها حدود قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

(ع م)