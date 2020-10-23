​​​​​​​غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق قذائف من القطاع

وأفاد مراسلنا في غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت عدة مواقع وأراضِ زراعية في وسط وجنوب قطاع غزة، دون أن يسفر القصف عن تسجيل إصابات بشرية.

وقال، إن القصف، جاء عقب إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له "استهداف مواقع تابعة لحمـاس في قطاع غزة، من بينها موقع لإنتاج الأسلحة، وبنية تحت أرضية، وذلك بسبب إطلاق الصواريخ في وقت سابق من اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفتين من غزة، دون أن يجري تسجيل إصابات إثر سقوطها.

(ع م)

ANHA