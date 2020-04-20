​​​​​​​غانتس ونتنياهو يتفقان على تشكيل حكومة موحدة

أفادت قناة كان الإسرائيلية الرسمية، بأن نتنياهو وغانتس توصلا إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وطنية موحدة، بعد تعثر التفاهمات بينهما صباح اليوم.

ونقلت القناة: أن أهم شروط الاتفاق: هو "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يجري تنفيذ هذه الخطوة في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وذكرت: " أنه بموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان، وأن فترة الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: "غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء".

ووفق ما ذكرته القناة: " سيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب".

وأشارت إلى أن: "نتنياهو وغانتس اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على "قانون القومية"، وهو المسألة التي كانت محل خلاف بينهما".

(ع م)