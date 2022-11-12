​​​​​​​Gerîla Tv تنشر مشاهد مصورة لاستيلاء الكريلا على معدات عسكرية لجيش الاحتلال التركي

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أصدر بياناً، حول العمليات التي نفذها مقاتلو الكريلا في ساحة الشهيد ريبر ضد جنود الاحتلال التركي، وجاء فيه:

"في 8 آب نفذت قواتنا عملية ضد جنود الاحتلال الذين توجهوا إلى خنادق الحرب في تلة الشهيد ريبر، وأسفرت العملية عن مقتل جندي من جنود الاحتلال، وإجبار الباقين على الانسحاب، كما نفذت قواتنا عملية في 9 آب، حيث استولت قواتنا المتحركة على سلاح قاذف و16 قنبلة، منظار للسلاح، كاشف ألغام، جهاز اتصال، جهاز تشويش وملحقاته، حقيبتين عسكريتين، قنابل دخانية والعديد من المستلزمات الحياتية".

(ف)