​​​​​​​Gerîla TV تنشر مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه في غاري نشر موقع Gerîla TV مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي في غاري.