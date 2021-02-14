​​​​​​​Gerîla TV تنشر مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه في غاري

نشر موقع Gerîla TV مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي في غاري.
خبر 2021-02-14T13:10:00 مركز الأخبار

مشاهد الفيديو التي نشرها موقع Gerîla TV تُظهر معسكر الأسرى الذي تم استهدافه وتدميره من قبل جيش الاحتلال التركي في غاري.


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