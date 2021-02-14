Gerîla TV تنشر مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه في غاري نشر موقع Gerîla TV مشاهد من معسكر الأسرى الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي في غاري. خبر 14 شباط 2021, الأحد - 13:10 2021-02-14T13:10:00 مركز الأخبار مشاهد الفيديو التي نشرها موقع Gerîla TV تُظهر معسكر الأسرى الذي تم استهدافه وتدميره من قبل جيش الاحتلال التركي في غاري. إقرأ أيضاً المشاركون في خيمة الاعتصام يؤكدون على تصعيد النضال دعا المشاركون في - فعاليات خيمة الاعتصام - الانضمام... العامري يحذّر من نية تركيا شنَّ هجوم على شنكال: على الحكومة ردع العدوان أكد رئيس "تحالف الفتح" العراقي هادي العامري، أن لدي... لجنة الداخلية تحظر تجوّل الدراجات النارية في ريف الرقة ضمن ساعات محددة أصدرت لجنة الداخلية في مجلس الرقة المدني مساء أمس ... الموقع القديم