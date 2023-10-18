​​​​​​​Gerîla TV  تنشر مشاهد عمليات نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانات منفصلة، حول العمليات التي نفذت في شهري تموز وآب في ساحة المقاومة بتلة جودي في مناطق الدفاع مديا.

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بالمعلومات التالية حول عمليات الكريلا:

وجهت قواتنا الكريلا يوم 31 تموز المنصرم في تمام الساعة 14:30 ضربات قوية لجنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي تاريخ نفسه، استهدفت قواتنا الكريلا في تمام الساعة 16:00 جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحة نصف آلية.

استهدف مقاتلينا الكريلا يوم الثاني من آب في الساعة 16:00 جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة النصف آلية، وتمكنت قواتنا من الحاق ضربة قوية لإحدى مواقع العدو خلاله.

وفي 11 آب، وجهت قواتنا الكريلا في تمام الساعة 15:00 ضربات قوية للمحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي بأسلحتهم النصف آلية.

استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-Star) يوم 14 آب في الساعة 07:00 و19:30، مواقع عسكرية للاحتلال التركي خلال عملية نوعية نفذتها في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتهن الثقيلة.

(ف)