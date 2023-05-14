​​​​​​​G7 والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز تايمز الأحد، نقلاً عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

وقالت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.

وقال أحد المسؤولين، إن هذه الخطوة كانت "للتأكد من أن الشركاء لن يغيروا رأيهم في المستقبل".

قالت مسودة بيان لمجموعة السبع اطلعت عليها الصحيفة أن المجموعة ستقلل بشكل أكبر من استخدامها لمصادر الطاقة الروسية "بما في ذلك منع إعادة فتح الطرق التي أغلقت سابقاً من قبل روسيا".

وفي حين أنه من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات فورية للغاز، إلا أنها تؤكد عزماً عميقاً على التحرك بعيداً عن عقود من الاعتماد على الطاقة الروسية، بحسب الصحيفة.

(م ش)