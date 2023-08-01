​​​​​​​فزعة دير الزور تصل الحسكة وعشائرها تطالب بإيقاف جرائم تركيا

وصل، اليوم، مائة صهريج ماء، وآلاف من ألواح البوظ وجالونات مملؤة بالمياه إلى مدينة الحسكة، ضمن إطار مبادرة أطلقها سكان مدينة دير الزور وعشائرها، تحت مسمى "فزعة عشائر دير الزور لإخوانهم في الحسكة".

حيدر الهفل، أحد وجهاء عشيرة العكيدات، قال عن المبادرة: "هذه المبادرة شارك بها جميع أهالي دير الزور لمساندة إخواننا في مدينة الحسكة، ونتطلع لاستمرار هكذا مبادرات".

وطالب حيدر الهفل القوى الدولية بوضع حد للاحتلال التركي، وقال: "مدينة الحسكة باتت مدينة منكوبة، لذلك نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إيقاف جرائم الاحتلال التركي بحق سكان المدينة".

من جانبه، بيّن وجيه من وجهاء قبيلة البكارة، أكرم الرياش: "بدأ أهالي دير الزور الحملة منذ أسبوع، بمشاركة جميع عشائرها لنقل المياه من دير الزور إلى مدينة الحسكة".

وأوضح أكرم الرياش: "أن هذه المبادرة ستستمر عشرة أيام، وستبقى الصهاريج التي دخلت المدينة، ليتم توزيع المياه على الأهالي، لتخفيف الأعباء عنهم".

وانتقد الرياش صمت القوى الدولية والقوات الفاعلة في سوريا، حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق سكان الحسكة، من خلال قطعها للمياه، وأكد أن هدف الاحتلال التركي الوحيد هو احتلال الأراضي السورية، وارتكاب جرائم بحق شعب المنطقة.

وأكد أكرم الرياش: "نحن، شعب شمال وشرق سوريا بكافة المكونات والعشائر، نقف وقفة واحدة ضد جرائم الاحتلال التركي".

وبالتنسيق مع إداري مدينة الحسكة وزعت الصهاريج داخل الأحياء ليتم توزيع المياه على الأهالي.

(آ أ/م ح)

ANHA