​​​​​​​فيصل المقداد يزور الجزائر اليوم

أفادت الإذاعة الحكومية بالجزائر في وقت متأخر، أمس الجمعة، بأن وزير الخارجية في حكومة دمشق، فيصل المقداد، سيزور الجزائر اليوم.

وتأتي زيارة المقداد في ظل تحركات لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتزامناً مع اجتماع عربي خليجي في السعودية، أمس، وتقديم الأردن خطة سلام عربية مشتركة لإنهاء "النزاع الدامي" في سوريا.

واستقبلت السعودية، الأربعاء، المقداد للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا، وفي الوقت ذاته، كان وفد إيراني موجوداً أيضاً في المملكة للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية.

وكانت الجزائر أطلقت دعوات لإعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، وسعت، خلال القمة الأخيرة العام الماضي التي احتضنتها، لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها نهاية عام 2011، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب حكومة دمشق نفسها.

(م ش)