​​​​​​​فيروس كورونا: إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية و600 حالة جديدة في إسرائيل

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العمل مجددًا بحالة الطوارئ لثلاثين يومًا، اعتبارًا من اليوم الأحد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4458 إصابة و19 حالة وفاة.

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد محافظة الخليل، نشاطًا كبيرًا لفيروس كورونا، وتحذر وزارة الصحة من خروج الأوضاع هناك عن السيطرة بعد تزايد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع في البلاد إلى 29,170 إصابة، والوفيات إلى 331 حالة.

وأضافت: "من بين المصابين، 11,004 إصابة بحالة نشطة، منهم 83 مريضًا بحالة الخطر، وبقية الإصابات بحالة مستقرة".

(ع م)

ANHA