​​​​​​​فيروس كورونا: ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأضافت، أنه: " بتسجيل الـ 9 حالات الجديدة، يرتفع أعداد المصابين في فلسطين إلى 226 حالة، بينهم حالة وفاة".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، شفاء 5 حالات من المصابين الـ12 في قطاع غزة، مشيرة إلى أنههم تحت الحجر الصحي.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، مضيفة: " أن بينهم حالة وفاة".

وقالت، إن إجمالي الإصابات في إسرائيل ارتفع بفعل الحالات الجديدة إلى: "8018 إصابة بكورونا، بينهم 127 إصابة خطيرة، والوفيات إلى 47".

(ع م)