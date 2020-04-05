​​​​​​​فيروس كورونا: ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 227 إصابة، فيما سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية حالات إصابة ووفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 8018 وحالات الوفاة إلى 47.
العالم والشرق الأوسط 2020-04-05T13:22:00 غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأضافت، أنه: " بتسجيل الـ 9 حالات الجديدة، يرتفع أعداد المصابين في فلسطين إلى 226 حالة، بينهم حالة وفاة".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، شفاء 5 حالات من المصابين الـ12 في قطاع غزة، مشيرة إلى أنههم تحت الحجر الصحي.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، مضيفة: " أن بينهم حالة وفاة".

وقالت، إن إجمالي الإصابات في إسرائيل ارتفع بفعل الحالات الجديدة إلى: "8018 إصابة بكورونا، بينهم 127 إصابة خطيرة، والوفيات إلى 47".

(ع م)


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