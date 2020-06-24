​​​​​​​فيروس كورونا: 142 إصابة جديدة في فلسطين و450 في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، غالبيتها في محافظة الخليل في الضفة الغربية.

وقالت: "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1517، ينشط منها حاليًا 896 إصابة، وتعافت 616 حالة، وسجلت خمس حالات وفاة منذ ظهور الفيروس في آذار/ مارس الماضي".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 450 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين النشطين حالياً إلى 5,346 مصاب بفيروس كورونا، بينهم 40 حالة خطرة، منها 27 يخضعون للتنفس الصناعي.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أجرت أمس، عدداً غير مسبوق من العينات وصلت إلى أكثر من 18 ألف فحص.

فيما ذكرت وسائل إعلام، أنه جرى تقييد الحركة في أكثر من منطقة لتحولها إلى بؤرة للفيروس وبخاصة مناطق ذات الأغلبية من اليهود المتدينين.

(ع م)

ANHA