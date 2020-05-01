​​​​​​​فيروس كورونا يستمر بحصد الأرواح وأكثر من مليون يتعافون منه

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى 3,308,772، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 234,133 حالة، بالتزامن مع وصول عدد المتعافين من الفيروس إلى 1,042,993.

وتعدّ الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وفجّر ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، مفاجأة مساء أمس، حين أعلن أن السلطات الصينية رفضت طلبات متكررة تقدمت بها المنظمة من أجل المشاركة في التحقيقات بشأن ظهور الفيروس التاجي المستجد.

يأتي هذا وسط تزايد الاتهامات الأميركية مؤخرا، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه اطلع على أدلة تربط مختبري ووهان الصينية بانتشار فيروس كورونا، لكنه لم يحدد ماهية تلك الأدلّة.

أما الاستخبارات الأميركية فقد أعلنت الخميس، أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الفيروس المستجد الذي اجتاح العالم نشأ في الصين، لكنه ليس من صنع الإنسان أو معدلا جينيا.

ويشار إلى أن تصريح الاستخبارات لا ينفي احتمال أن يكون الفيروس تسلل خطأ من أحد المختبرين في ووهان، إلا أنه يرفض كافة الاتهامات بشأن احتمال تصنيعه مختبريا.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

الولايات المتحدة سجلت 2053 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

الصين سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من نيسان ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 24 ألفا و376.

الحكومة الألمانية أعلنت عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و173 وفاة، ليصبح مجموع الإصابات في البلاد 159119 حالة، وإجمالي الوفيات 6288.

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 213 ألفاً، و 435 مصاباً، فيما سجلت إسبانيا 268 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

في حين أكدت روسيا على إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، وتسجيل 101 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، أما بالنسبة لعدد الإصابات فقد ارتفع إلى 106498 بعد تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الهند سجلت 67 حالة وفاة، وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت تايلاند عن تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2954.

تركيا سجلت 93 حالة وفاة و2615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 6028،والإصابات تجاوزت 94 ألفا.

وعربيا، سجلت المغرب وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423.

وزارة الصحة المصرية أعلنت عن 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1381 حالة.

الجزائر سجلت 158 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات، وفي الإمارات سُجلت 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 حالة شفاء جديدة.

وسجلت وزارة الصحة العمانية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2348 وعدد الوفيات 10.

وأشار وزير الصحة الكويتي إلى تعافي 150 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 1539، وأكد تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4024.

وسجل اليمن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا من ضمن المواطنين القادمين من الخارج.

(ش ع)