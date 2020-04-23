​​​​​​​فيروس كورونا يربك أقوى دول العالم ويواصل الانتشار

ومن المقرر تجربة لقاح ضد فيروس كورونا على البشر اليوم الخميس، طُور من قبل جامعة أكسفورد في بريطانيا.

لقاح واعد

وسيتم اختبار لقاح أكسفورد، المعروف باسم "ChAdOx1 nCoV-19" على حوالي 510 أشخاص من أصل 1112، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً, وستستغرق التجربة ستة أشهر وستكون مقتصرة على عدد قليل من الأشخاص حتى يتمكن العلماء من تقييم ما إذا كانت نتائجها آمنة وفعالة.

ورغم أن اللقاحات في بدايتها غير مؤكدة النتائج، وتستغرق عادة سنوات، لكن في حال ثبت نجاح لقاح أكسفورد فسترفع القدرة على تصنيعه وبالتالي تقديمه للمرضى.

ووسط عجز العالم على كبح تفشي الوباء، جاءت تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس كالصاعقة.

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لمدة طويلة

وأكد غيبريسوس في مؤتمر صحافي، عبر الفيديو، من مقر المنظمة الدولية، في جنيف "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وتبقى الولايات المتحدة، التي رصدت أولى الوفيات المرتبطة بالوباء على أراضيها في شباط/فبراير، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات في العالم، أما أوروبا، فهي المنطقة التي تسجل أكبر عدد وفيات، مع أكثر من 110500 وفاة.

ويأتي تحذير المدير العام في وقت توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة الوباء وتأخرت في التحذير من الفيروس خشية من إزعاج الصين.

لكن غيبريسوس أكد أن المنظمة أعلنت حال الطوارئ الصحية الدولية "في الوقت المناسب" في 30 يناير، "بينما كان أمام العالم وقتاً كافياً للاستعداد".

أمريكا تجدد اتهاماتها للصين

كما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية اتهام الصين بالتكتم على معلومات مهمة حول فيروس كورونا, قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

وفي تصريح آخر أعرب عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة، داعياً بكين إلى السماح لمفتشين دوليين بالدخول إلى تلك المنشآت.

كما ورفض بومبيو استبعاد أن يكون الفيروس القاتل قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.

آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393، وعدد الوفيات إلى 681، وعدد المتعافين 4258.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162 حالة.

- جونز هوبكنز: أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.

- الصين تعلن عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتؤكد عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 82798 والوفيات 4632.

- المغرب يعلن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في المملكة إلى 3446.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض.

- وزارة الصحة الإماراتية: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة.

- بريطانيا تسجل 665 وفاة بفيروس كورونا بالمستشفيات ليرتفع الإجمالي إلى 16272.

وزارة الصحة السعودية: شفاء 172 حالة من فيروس كورونا والإجمالي 1812، وتسجيل 1141 إصابة جديدة.

- هولندا أعلنت تسجيل 138 وفاة جديدة و708 إصابات إضافية بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 85996، وعدد الوفيات يصل إلى 5391.

- فرنسا: تسجيل 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يبلغ 21340.

- وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 435.

ـ وزارة الصحة التونسية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901.

ـ وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- تركيا: تسجيل 117 وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 2376.

- تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الجليل بالبقاع في لبنان.

- ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 187 وارتفاع الإصابات إلى 14326.

- بولندا أعلنت أن الإصابات بكورونا في البلاد تجاوزت 10 آلاف إصابة.

- وزارة الصحة الكويتية: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2248.

- روسيا سجلت 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 513.

(ر ح)