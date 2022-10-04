وحضر اليوم، العشرات من أهالي منبج وأعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها وممثلون عن الأحزاب السياسية إلى صالة الثقافة والفن لمشاهدة فيلم "كوباني".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بدأ عرض الفيلم الذي يجسّد الملحمة البطولية والأحداث التاريخية لمعركة كوباني الشهيرة ضد مرتزقة داعش، حيث دارت المعركة بين عامي 2014 و2015، وتلقى فيها داعش هزيمته الأولى أثناء تمدده في سوريا والعراق، وكانت شرارة البداية لإنهائه في المنطقة.

والجدير بالذكر أنه تم عرض فيلم "كوباني" لأول مرة في مدينة كوباني، ثم في مدينة الطبقة.

(ش س/د)

ANHA