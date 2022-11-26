ثورة المرأة ضد النظام الذكوري والسلطوي، وحقيقة القائد عبد الله أوجلان ونضاله 50 عاماً ضد الأنظمة المحتلة والاستبدادية، والمراحل التي مرت بها حركة الحرية الكردستانية حتى يومنا هذا، وثورة روج آفا، وفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية التي هي حل لكافة مشاكل وقضايا الإنسانية، هي رسالة فيلم “Destana PKK"، والتي هي رسالة القائد وحركة الحرية، و"“Destana PKK سيحاكي هذه الحقيقة على شكل موسيقى ملحمية".

عن فيلم “Destana PKK” ورسالته، تحدث لوكالتنا ديار حسو، أحد أفراد طاقم الفيلم، وقال "هو عبارة عن موسيقى ملحمية وقصصية، تحاكي 50 عاماً من نضال الحركة الآبوجية، والبطولات والملاحم والتضحيات التي قدمها مقاتلو ومقاتلات حركة الحرية خلال 50 عاماً الماضية، والمستمرة إلى الآن والتي بفضلها انبعث الشعب الكردي من الموت، وأصبح ذا مكتسبات، كما يحاكي الأيام واللحظات التي عاشها ويعيشها المقاتلون إيماناً بالنصر، وكيف أصبحوا أملاً للإنسانية".

أكد حسو أن فكرة الفيلم والموسيقى والملاحم الغنائية هي نتاج أعوام من عمل “Awazê Çiya” التي تعمل في ظل أكاديمية الشهيد صفقان، وأضاف "هو عمل مشترك بين Awazê Çiya، وtev-Çand sine Çiya، وكومين فيلم روج آفا، ومؤسسة Bargin، واستغرق العمل على الصوت والموسيقى وكتابة الأغاني، أكثر من 5 أعوام، فيما استغرق التصوير الذي تم أغلبه في روج آفا 5 أشهر".

وأشار حسو أن "الفيلم “Destana PKK” سيعرض في الذكرى 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني الذي تأسس في 27 تشرين الثاني 1978، على فضائيات كردية".

واختتم حديثه بالقول "نريد من خلال الفيلم إيصال رسالة القائد وPKK التي هي انبعاث الإنسانية والثورة، والأمل والحب والحياة والقيم الجميلة والإنسانية".

(ل م)

ANHA