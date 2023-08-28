ضمن قسم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان فاسيتراس ونورديك السينمائي بدورته الثامنة والمنظم في السويد، حصد الممثل "أحمد عارف هجانو" جائزة أفضل ممثل عن الفيلم الذي شارك فيه "Gava Şitil Mezin Dibin".

وصوّرت أحداث الفيلم عام 2019 في مدينة كوباني بين الأطلال التي خلفتها المعركة ضد داعش، ويتحدث الفيلم عن الحياة اليومية للمواطنين عقب تحرير المدينة، إذ تدور أحداثه حول قصة بائع لبن يدعى حسين مع ابنته زلال في مدينة كوباني، يلتقيان في الطريق مع طفل يدعى حمودة الذي يبحث عن منزله، وتشهد رحلتهم التي استغرقت يوماً واحداً العديد من المحن، ويواجهون مجتمعاً جديداً بعد معركة كوباني.

الفيلم من إخراج ريكر آزاد كايا وشارك في كتابة السيناريو كل من أمين إنكزك، دنيز دريا وريكر آزاد كايا، وشارك في التمثيل عدد من الممثلين الذين شاركوا لأول مرة في الأعمال السينمائية، من بينهم الحاصل على جائزة أفضل ممثل والذي يعمل حداداً في مدينة كوباني.

عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة، في مهرجان "Cine Pobre" السينمائي في المكسيك بعد عرضه الأول في كوباني عام 2022. في مهرجان "Cine Pobre" السينمائي الحادي والعشرين في المكسيك، اختير كأفضل فيلم في العالم. حيث عُرض الفيلم في مهرجانات الأرجنتين، دوكا وإيطاليا. كما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مونتفيديو السينمائي التاسع في أوروغواي.

ومن ثم اختير كأفضل فيلم من بين 1246 فيلماً في مهرجان "سكيب سيتي" العشرين للسينما الدولية في اليابان.

كما سيعرض الفيلم في كاتالونيا، ألمانيا، البرتغال، وأميركا والعديد من الدول الأخرى حول العالم.

(ز س/د)

ANHA