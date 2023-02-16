​​​​​​​فيديو متداول.. الكرد في جندريسه المنكوبة لا يتلقون أية مساعدة

تسبب الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا ومناطق عدة في سوريا 6 شباط الجاري، بالمزيد من الخراب والدمار فيها، وخاصة في ناحية جندريسه التي أصبحت منكوبة، بعد أن منع الاحتلال التركي دخول فرق الإنقاذ والمساعدات إليها.

يظهر من خلال فيديو متداول كيف تحارب دولة الاحتلال التركي الكرد حتى في الكوارث، وتقطع عنهم المساعدات.

لم نرَ أي منظمات أو مساعدات

ويظهر في الفيديو مواطنون كرد من سكان ناحية جندريسه الأصليين، وهم يؤكدون أنهم لم يروا أي منظمات، ولم يسجل أحد أسماءهم لتوزيع المساعدات عليهم.

ويوضحون أن منازلهم تدمرت جراء الزلزال، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم أحد المساعدة لهم "الجيران فقط يساعدوننا بتقديم بعض المواد الغذائية والخبز".

المساعدات تذهب للغرباء

كما يُظهر الفيديو مواطناً آخر من سكان جندريسه الأصليين وهو يقف أمام منزله الذي تحول إلى ركام ويقول "لم يأتِ أحد لمساعدتنا، لقد جاء أناس آخرون من آطمة وغيرها، ونصبوا خيامهم هنا، المساعدات كلها تذهب إليهم".

ويضيف "نعمل على إزالة الأنقاض بأيدينا، لا خيام لدينا ولا مساعدات".

ويؤكد "من تصدع منزله ينام في العراء أمامه ويخاف أن يتركه؛ لأنهم (المرتزقة) سينهبونها".

(أس/ ل م)

ANHA